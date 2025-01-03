شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المصرية ترفع شعار التحدي فى الجولة الرابعة من المجموعات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الفرق المصرية الأربعة لخوض منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولات الأفريقية، حيث يمثل الأهلي حامل لقب دوري الأبطال، وبيراميدز وصيف دوري الموسم الماضي الكرة المصرية في بطولة دوري الأبطال، بينما يشارك الزمالك حامل اللقب الكونفدرالية والمصري رابع دوري الموسم الماضي فى الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي أمام شباب بلوزداد

يحل النادي الأهلي ضيفاً على شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء المقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم الجمعة بالجزائر، وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين بالقاهرة انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بستة أهداف مقابل هدف، ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، ويليه أورلاندو بايرتس برصيد 5 نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، ثم ستاد أبيدجان برصيد نقطة واحدة.

بيراميدز يصطدم بالترجي

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة مثيرة مع الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير، بالقاهرة، وحصد بيراميدز 4 نقاط بعد فوز وتعادل وهزيمة منذ انطلاق هذا الدور، ويحتل المركز الثاني في مجموعته، وفى المركز الأول يأتي الترجي برصيد 7 نقاط، ويتساوى كل من ساجرادا ودجوليبا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق.

الزمالك والمصري

يحل نادي الزمالك نظيره ضيفاً ثقيلاً على المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير، ونجح نادي الزمالك فى إنهاء عقدة المصري الفترة الأخيرة، والتي استمرت بفوز الفريق البورسعيدي على القلعة البيضاء في 4 مباريات متتالية، ليفوز الزمالك على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية، ويرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة منهيا الصراع على القمة، وفي المركز الثاني يأتي بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط، ثم المصري ثالثاً بنفس الرصيد، ويتذيل أنيمبا النيجيري المجموعة برصيد نقطة واحدة.