شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم حرس الحدود بهدف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق إنبى إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت.

سجل أحمد نادر حواش لاعب إنبى هدف الفريق البترولي في الدقيقة 48 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة سكنت شباك حرس الحدود.

سيطر فريق حرس الحدود على مجريات الشوط الأول وكان صاحب المبادرة الهجومية مستغلاً انطلاقات روقا ومحمود ممدوح فى الخط الأمامى بينما اعتمد إنبى على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى المميز أحمد نادر حواش ورفيق كابو.

وشهد الشوط الثاني قوة وندية بين فريقى حرس الحدود وإنبى للسيطرة على منطقة المناورات وانتزاع المبادرة الهجومية،حيث أهدر الفريقين أكثر من فرصة،ولكن الفريق البترولي نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.

ويلتقى إنبى مع الفائز من مباراة الإسماعيلي وطنطا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والمقرر لها غداً السبت.

تشكيل إنبى أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشة – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: أحمد خالد – مودي ناصر – مصطفى شكشك – علي فوزي.

خط الهجوم: أحمد نادر هواش – رفيق كابو.

تشكيل حرس الحدود أمام إنبى

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا.

الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف روقا – محمد الدغيمي.

الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – محمد مصطفى.