شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى ملعب 5 يوليو لمواجهة بلوزداد في دوري الأبطال ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لتحرك الفريق من فندق إقامته بالجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل ، من المقرر أن تتوجه بعثة الاهلى من استاد 5 يوليو إلى مطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائرية، عقب انتهاء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مباشرة لاستقلال الطائرة الخاصة في رحلة العودة إلى القاهرة.

قبل مباراة اليوم، يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط، يليه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي برصيد خمس نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.