شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يعلن التعاقد مع مدافع الأهلى الأسبق لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طنطا الرياضى عن التعاقد مع ميدو حسام لاعب الأهلى الأسبق، الذى خاض تجربة احتراف فى التشيك بنادى فيكتوريا زيزكوف، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبلغ ميدو حسام من العمر 24 عاما ويلعب فى مركز المساك وتم التعاقد معه لتدعيم صفوف طنطا خلال مباريات دورى المحترفين، بعد موافقة خالد عيد المدير الفني للفريق.

وعلى جانب آخر يخوض طنطا لقاء هاما غداً السبت أمام فريق الإسماعيلى فى اللقاء الذى سيجمع بينهما على ملعب الدراويش ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس مصر.

وجاءت قائمة طنطا لمواجهة الإسماعيلى كالتالى:

عبدالرحمن قطاوى، طاهر رمضان، سليمان عبدربه، أحمد أوكا، محمد رضا، شهاب فتحى، شريف رضا، محمد رمضان، زغلول محمد، محمود علاء، حازم الشامى، حسون محمد، أحمد الحنفى، محمد السيد، أحمد السيد، محمد نبيل، كريم أسامة، محمد السقا، أقطاى عبدالله، محمد بوجى.