شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة طنطا لمواجهة الإسماعيلى فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا الرياضى، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلى غداً السبت فى إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وجاءت قائمة طنطا لمواجهة الإسماعيلى كالتالى:

عبدالرحمن قطاوى، طاهر رمضان، سليمان عبدربه، أحمد أوكا، محمد رضا، شهاب فتحى، شريف رضا، محمد رمضان، زغلول محمد، محمود علاء، حازم الشامى، حسون محمد، أحمد الحنفى، محمد السيد، أحمد السيد، محمد نبيل، كريم أسامة، محمد السقا، أقطاى عبدالله، محمد بوجى.

بينما جاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: عبد الرحمن الدح، على الملوانى، عبد الله محمد، عبد الله السعيد، محمد خطارى، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إبراهيم النجعاوى، عمرو سعيد، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، محمد زيدان

واختتم الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته لمواجهة طنطا وحرص حمد إبراهيم على مشاهدة العديد من المباريات لفريق طنطا من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور دور الـ32 دون أي مفاجآت ومواصلة التقدم في المسابقة.