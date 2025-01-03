موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى في دوري أبطال أفريقيا تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية مع اقتراب المباراة التي تشغل اهتمام ملايين من جمهور الأهلي كونها ستكون فارقة في التأهل للدور المقبل في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويلتقي الأهلي نظيره الجزائرى شباب بلوزداد في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بايريتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.