شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد في الجزائر بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك صور غرفة خلع ملابس الفريق قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائرى في دوري أبطال أفريقيا بملعب الأخير.



غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد بالجزائر



غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد بالجزائر



غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد بالجزائر



غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد بالجزائر



غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد بالجزائر



غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد بالجزائر (6)



غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مواجهة بلوزداد بالجزائر

ويلتقي الأهلي نظيره الجزائرى شباب بلوزداد في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بالقاهرة مؤخراً بنتيجة 6-1.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

ويقع الأهلى حامل اللقب، في المجموعة الثالثة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفوارى.

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بايريتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.