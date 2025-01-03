شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج سباق الطريق للدراجات قبل مشاركة الفراعنة في بطولة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سباق الطريق لمنتخبات مصر للدراجات رجال وسيدات وناشئين وناشئات الذي أقيم اليوم الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر بطريق بادية منافسات شرسة نظراً للإعداد الكبيرة التى حرصت على التواجد والمشاركة مع بداية عهد جديد لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة كابتن أيمن علي حسن ، ويهدف مجلس الإدارة من هذا السباق اختيار افضل العناصر للإنضمام للمنتخب وتمثل الفراعنة في سباق الشارقة الدولي

وجاء ترتيب سباق اختبارات منتخب العموم رجال مسافة ٦٠ كم على النحو التالي:

إيهاب يوسف

محمد مطاوع

مهند ياسر

عبدالرحمن حمدي زكريا

أحمد جمال كامل

ادهم محمد رؤوف

بينما جاءت نتائج منتخب عمومي الشابات مسافة ٣٠ كم كالتالي:

جني محمود حسن

نور حسن فؤاد

رئال محمد حسن

رودينة مجدي توفيق

مريم رضا زينهم

نور مؤمن علي



وجاءت نتائج تجارب منتخب الناشئات تحت ١٦ مسافة ٣٠ كم

على النحو التالي:

جودى محمد السيد

ملك محمد مظهر

فاتيما كريم محمد

ريهام أحمد سيد

مني محمد أحمد

سلمي سعيد محمد



وجاءت نتائج منتخب الشابات تحت ١٨ سنة مسافة ٣٠ كم كالتالي:

جني محمد السيد

حبيبة محمد السيد

دعاء مجدي حمدي

ماجي مجدي عبدالله

سلمي السيد عطية

مريم محمود أحمد

وجاءت نتائج سباق الناشئين تحت ١٦ مسافة ٣٠ كم عن فوز كلا من:

خالد أحمد وحيد

فارس محمود يسري

زياد علاء الدين

علي محمد أحمد

محمد جلال بيومي

يوسف رضا زينهم

بينما جاءت منافسات منتخب الشباب تحت ١٨ سنه مسافة ٣٠ كم كالتالي:

سيف الله محمد إبراهيم

محمود أحمد محمد

يوسف حمدي حسن

محمود مصطفى محمد

اسلام أحمد سمير

سيف الدين وليد

واقيم السابق تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات وأشرف على فرق الرجال هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد بينما أشرف على فرق السيدات ندي الناصر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني للمنتخبات أحمد مجدي مديراً فنياً ونشأت عبدالسلام مديراً إدارياً ورامي محمد وأحمد وحيد ومحمد مظهر مدربون ومحمد حسن فني صيانه ، وأنطلق السابق الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة استعداداً لطواف الشارقة بالإمارات.

من جانبه أكد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن هذه التجارب تعد اختبار مهماً لانتفاء افضل العناصر للمنتخب الأول للرجال من أجل المشاركة في طواف الشارقة الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة والمقرر موعده في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ من يناير الجاري ، وأضاف أيمن علي حسن أن هذا السباق من أقوي السباقات في المنطقة ومتوقع أن يشهد مشاركة ٢٩ فريق محترفة ومنتخبات مختلفة ممايزيد من قوة وصعوبة هذا الطواف.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد تلقي تهنئة من الاتحاد العربي للدراجات من سمو الشيخ فيصل القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات بعد نجاح الاتحاد المصري للدراجات في التنظيم الجيد للبطولة العربية لمضمار الدراجات وكذلك كرم الضيفة لكافة الدول التى حرصت على المشاركة بالبطولة التى احتضنتها القاهرة خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٨ ديسمبر الماضي بمضمار الدراجات بستاد القاهرة الدولي.