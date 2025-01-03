شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والمصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد في الواحدة ظهر غداً السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بأحد فنادق برج العرب، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب مسؤولي فريق المصري البورسعيدي، ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.