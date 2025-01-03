شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين إنبى وحرس الحدود في دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعادل إنبى وحرس الحدود سلبياً في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

سيطر فريق حرس الحدود على مجريات الشوط الأول وكان صاحب المبادرة الهجومية مستغلاً انطلاقات روقا ومحمود ممدوح فى الخط الأمامى بينما اعتمد إنبى على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى المميز أحمد نادر حواش ورفيق كابو.

تشكيل إنبى أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشة – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط: أحمد خالد – مودي ناصر – مصطفى شكشك – علي فوزي.

خط الهجوم: أحمد نادر هواش – رفيق كابو.

تشكيل حرس الحدود أمام إنبى

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا.

الدفاع: عبد الرحمن جودة - كواسي إيسو – إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي – محمد أشرف روقا – محمد الدغيمي.

الهجوم: حازم العسكري - محمود ممدوح – محمد مصطفى.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم بين إنبي وحرس الحدود، الفائز من مباراة الإسماعيلي وطنطا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.