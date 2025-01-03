شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الاهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تقام المباراة على ملعب استاد 5 يوليه 1962 بالعاصمة الجزائرية الجزائر.

قبل مباراة اليوم، يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط، يليه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي برصيد خمس نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة الأهلى

1- الأهلى 7 نقاط

2- أورلاندو بيراتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان الإيفواري نقطة واحدة.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.