شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إتحاد اليد: لا نعرف لغة تصفية الحسابات ونستعد لتكريم الأمين والان مع تفاصيل الخبر

يرتب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى، لتكريم محمد الأمين ر ئيس اللجنة المؤقتة السابق للاتحاد فى ظل العلاقات الإنسانية والروح المتبادلة فى الاتحاد على مدار تاريخه.

من جانبه، قال خالد فتحي: أن هدفه توحيد الصف وأن يبقى الجميع على قلب رجل واحد، قائلا نحتاج إلى دعم الجميع، الدولة فى المقدمة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحى.

وشدد رئيس اتحاد اليد على أنه لا يعرف لغة تصفية الحسابات ولا الاستبعادات وأنه يرحب بكل من يمد يده للعمل بحب واخلاص، وان دوره كرئيس أن يتعامل مع الجميع بعدالة، من انتخبه ومن لم ينتخبه حتى يقتنع بمشروعه فى خدمة وتطوير كرة اليد المصرية، خاصة أن الاختبارات المقبلة قوية والتحديات صعبة ومتتالية.