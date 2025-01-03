شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لسيدات يد الأهلى قبل مواجهة سموحة فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي نظيره فريق سموحة اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، في السادسة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها.

ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الشمس بنتيجة 24-14، ضمن منافسات البطولة.