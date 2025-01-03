شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام زيزو مع الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لبعض الفحوصات الطبية على هامش المران الختامى للفريق الذى سيقام غدًا السبت قبل مواجهة المصرى البورسعيدى بالكونفدرالية.

وخاض زيزو هذا الموسم 14 مباراة مع الزمالك سجل 3 وصنع 2 في جميع المسابقات ، ولم يغب الدولي المصري عن أي مباراة بقميص الأبيض هذا الموسم منذ انطلاقه.

وتعرض أحمد زيزو لنزلة برد شديدة مع ارتفاع فى درجات الحرارة، مما يجعل موقفه من مواجهة المصرى غامض، خاصة وأن اللاعب يعانى من آلام شديد فى الجسم.

وغاب زيزو عن مران أمس الخميس بسبب إصابته بنزلة برد، ويخضع للعلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي للشفاء من البرد، ونشر اللاعب دعاء عبر استوري إنستجرام، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية وأن يذهب عنه البأس.

ونقل زيزو الدعاء عبر استوري إنستجرام قائلاً: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشفني وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين آمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

ويستعد الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب