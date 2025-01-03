شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يتصدر قائمة الإسماعيلى أمام طنطا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طنطا على استاد الإسماعيلى، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى..

الدفاع: عماد حمدى، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: عبد الرحمن الدح، على الملوانى، عبد الله محمد، عبد الله السعيد، محمد خطارى، عبد الرحمن كتكوت، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إبراهيم النجعاوى، عمرو سعيد، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، محمد زيدان

اختتم الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة طنطا على استاد الإسماعيلية، فى المباراة المقرر لها غداً السبت فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وحرص حمد إبراهيم على مشاهدة العديد من المباريات لفريق طنطا من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور دور الـ32 دون أي مفاجآت ومواصلة التقدم في المسابقة.