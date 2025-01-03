يانيس ويوكيتش يتصدران تصويت نجوم أن بي ايه لمباراة كل النجوم

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تصدر العملاق اليوناني لميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو ولاعب الارتكاز الصربي لدنفر ناغتس نيكولا يوكيتش، تصويت الجماهير الأول لمباراة كل النجوم (أول ستار) الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)الخميس.

وتمثل أصوات الجماهير 50% من التصويت لتحديد التشكيلة الأساسية لمباراة كل النجوم المقرر إقامتها في 16 شباط/فبراير المقبل على ملعب "تشايس سنتر" الخاص بفريق غولدن ستايت ووريرز في سان فرانسيسكو، حيث يكمل كل من لجنة إعلامية ولاعبو الدوري الحاليين 25% من النسبة المتبقية للتصويت.

وغيرت الرابطة نظام مباراة عام 2025 مع بطولة مكونة من أربعة فرق (8 لاعبين في كل فريق) بدلا من النظام القديم الذي كان يتضمن مباراة واحدة بين فريقين. وستنضم الفرق التي سيختارها شاكيل أونيل وتشارلز باركلي وكيني سميث إلى الفريق الفائز بتحدي النجوم الصاعدة، بقيادة أسطورة دوري السيدات كانديس باركر.

وتصدر أنتيتوكومبو قائمة أفضل المواهب في خط الهجوم في المنطقة الشرقية بحصوله على 1710630 صوتًا، أمام نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم (1,385,851 صوتًا)، ولاعب نيويورك نيكس الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (1099966 صوتًا)، بفارق كبير أمام لاعب أورلاندو ماجيك باولو بانكيرو (484096 صوتًا).

وتصدر لاعب شارلوت هورنتس لاميلو بول قائمة أفضل لاعبي الأجنحة في المنطقة الشرقية بحصوله على 947444 صوتًا، أمام نجم كليفلاند كافالييرز متصدر الدوري دونوفان ميتشل (718084 صوتًا)، ثم لاعب ميلووكي باكس داميان ليلارد (704914 صوتًا).

وتصدر ثلاثة من أفضل خمسة لاعبين في التصويت مهاجمي المنطقة الغربية، حيث جاء يوكيتش في المركز الاول برصيد 1422121 صوتًا، أمام لاعب فينيكس صنز كيفن دورانت (1268799 صوتًا)، و"الملك" ليبرون جيمس (1167661 صوتًا).

وجاء أنتوني ديفيس، زميل جيمس في فريق لوس أنجليس ليكرز، رابعا برصيد 999540 صوتًا، يليه النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما من سان أنتونيو سبيرز برصيد 928501 صوتًا.

وبالنسبة للاعبي الأجنحة في الغرب، جاء نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر في الصدارة برصيد 1053683 صوتًا، أمام العملاق السلوفيني لدالاس مافريكس لوكا دونتشيتش برصيد 870071 صوتًا.