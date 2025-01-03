شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه من استاد 5 يوليو لمطار هوارى بومدين عقب لقاء بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مباشرة من استاد 5 يوليو إلى مطار هوارى بومدين بالعاصمة الجزائرية، عقب انتهاء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد لاستقلال الطائرة الخاصة في رحلة العودة إلى القاهرة.

قبل مباراة اليوم، يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبعة نقاط، يليه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي برصيد خمس نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

خلال تاريخهما في بطولات الأندية الأفريقية، التقى الفريقان في ثلاث مواجهات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الأولى عام 2001 في دوري المجموعات، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر أحرزه حسام غالي، وكرر فوزه في الجزائر بنفس النتيجة 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، المواجهة الثانية الموسم الماضي 2023-2024، وكانت أيضاً في دوري المجموعات، وتعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بدون أهداف، أما المواجهة الثالثة فكانت مباراتها الأولى في 22 ديسمبر الماضي بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، وفاز الأهلي بنتيجة 6-1، أحرز للأهلي وسام أبو علي ثلاثة أهداف، وهدف لكل من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور، وأحرز أيمن محيوص هدف شباب بلوزداد.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، لعب الأهلي 27 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في اثنتي عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 38 هدفاً واستقبلت شباكه واحد وعشرين هدفاً.