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تعرّف على موعد تحرك الأهلي إلى استاد ٥ يوليو لمواجهة شباب بلوزداد

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

الجمعة، 03 يناير 2025 11:57 ص

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى عقب المحاضرة الفنية الختامية للاعبين، والتي تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة إلى استاد 5 يوليو الذي يستضيف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وكان الأهلي قد خاض المران الرئيسي أمس على استاد ٥ يوليو الذي يستضيف المباراة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

 وأدى لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتدريبات الكرة. 

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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