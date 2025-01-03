شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد تحرك الأهلي إلى استاد ٥ يوليو لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى عقب المحاضرة الفنية الختامية للاعبين، والتي تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة إلى استاد 5 يوليو الذي يستضيف مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض المران الرئيسي أمس على استاد ٥ يوليو الذي يستضيف المباراة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.