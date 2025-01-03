شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى محاضرة فنية للاعبي الفريق في السادسة والنصف من مساء اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة خطة اللعب وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني ويعقبها إعلان التشكيل الذي يخوض الأهلي به مباراة شباب بلوزداد.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.