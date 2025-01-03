شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى اليوم قبل مواجهة شباب بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يشهد برنامج فريق الأهلى اليوم الجمعة تناول وجبة الإفطار في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الجزائر «الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة» ويعقبه مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة في تمام الواحدة والنصف ثم أداء صلاة الجمعة ويعقبها تناول وجبة الغداء في الساعة الخامسة وذلك قبل المحاضرة الفنية المقرر لها السادسة والنصف، ويتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى استاد 5 يوليو.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة كلا من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

وينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.