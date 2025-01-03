شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة طنطا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة طنطا على استاد الإسماعيلية، فى المباراة المقرر لها غداً السبت فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير، ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى اليوم.

وحرص حمد إبراهيم على مشاهدة العديد من المباريات لفريق طنطا من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور دور الـ32 دون أي مفاجآت ومواصلة التقدم في المسابقة.

واستعاد فريق الإسماعيلى خدمات محمد حسن الذى غاب أمام مودرن سبورت التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويعانى محمد حسن من التهابات في الركبة منعته من خوض لقاء مودرن سبورت، وسينضم بشكل طبيعي لصفوف الفريق استعدادا لمباراة طنطا المقرر لها السبت في كأس مصر.