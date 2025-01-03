شكرا لقرائتكم خبر عن 2025 تشهد عودة 5 نجوم للملاعب بعد فترة من الغياب.. معلول الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الكرة المصرية، عودة 5 نجوم للمشاركة مع أنديتهم في بداية 2025 بعدما حرمتهم الإصابة من الظهور مع الأندية فترة كبيرة، في الوقت الذى اقتربت عودتهم للملاعب هذه الأيام لتدعيم الصفوف وسيكونون بمثابة صفقات جديدة لهذه الأندية مع فتح باب القيد الشتوى بأول يناير الجارى.

ونستعرض أبرز 5 نجوم تشهد 2025 عودتهم للملاعب في التقرير التالى: التونسى على معلول

يعد التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، أكثر اللاعبين التي تنتظرهم جماهير الأهلى بفارغ الصبر لما له من قوة كبيرة داخل المارد الأحمر، والذى غاب عن الفريق أكثر من 7 أشهر حتى الآن.

وغاب علي معلول عن الأهلي لأكثر من 7 أشهر منذ الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي في نسخته الماضية.

وشارك على معلول في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات في انتظار قرار السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلى.

محمد هانى

شارك محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى، في جزء من التدريبات الجماعية ليقترب كثيرا من الجاهزية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يشارك بشكل كامل في التدريبات بعد عودة الفريق من الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دورى أبطال أفريقيا.

وغاب محمد هاني لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي منذ المشاركة في كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك، والذى أثر كثيرا على الجبهة اليمنى للأحمر في ظل إصابات عمر كمال المتكررة وعدم تقديم خالد عبد الفتاح المردود الجيد في هذا المركز.

محمد عبد الشافى

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وخاض محمد عبد الشافي الفقرة البدنية والتأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباريات الدورى، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للفترة المُقبلة.

محمد شكرى

يحتاج محمد شكرى ظهير أيسر فريق سيراميكا، شهرا من أجل العودة مجددا للمشاركة في المباريات مع فريقه، بعدما حرمته الإصابة بقطع في الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى، من الظهور هذا الموسم مع الفريق.

وكان محمد شكرى أجرى عملية الرباط الصليبى في 24 مايو الماضى، في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

وخاض محمد شكرى تدريبات فى الملعب بعيدا عن الكرة والتى يخوضها قبل الدخول بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية دون التحامات ثم خوض التدريبات بشكل كامل وطبيعى.

أحمد الشيخ

اقترب أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، من العودة لتدريبات الفريق الجماعية، بعدما اطمأن على نجاح عملية غضروف الركبة التي أجراها الفترة الماضية، وحرص على خوض البرامج التأهيلية في قطر والنمسا من أجل العودة السريعة للمباريات.

ويحتاج أحمد الشيخ لأقل من شهر ليكون جاهزا لتدعيم صفوف الإسماعيلى في المباريات، ويفضل حمد إبراهيم مدرب الدراويش عدم الاستعجال على اللاعب حتى لا يتعرض لأى إصابات جديدة، خاصة في ظل الاحتياج الكبير لخدماته.