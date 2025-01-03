شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح محمد عاطف فرصة الاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فرصة البقاء لمحمد عاطف لاعب الفريق، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى.

وبعد أن كان محمد عاطف على مقربة من الرحيل عن صفوف الزمالك، قرر كريستيان جروس استمرار اللاعب وعدم خروجه فى الميركاتو الشتوى، ليمنحه فرصة الاستمرار مع الفارس الأبيض.

وجاء قرار جروس نظرًا لحاجة الزمالك اللاعب الذى يجيد اللعب على الأطراف، وهو المركز الذى يرى المدير الفنى إنه بحاجة لتدعيم فى المرحلة الحالية، ليفضل بقاء اللاعب وعدم رحيله.

محمد عاطف تلقى عرضًا من نادى سموحة السكندرى، وكان على مقربة من الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، قبل أن يبلغ جروس لجنة الكرة برغبته فى استمرار اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد برج العرب