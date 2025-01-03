شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال على رأس 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام شباب بلوزداد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التاسعة مساء اليوم الجمعة على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة كلا من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

وينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.