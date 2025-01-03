شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة السابعة تُصحح مسار 3 مدربين فى بطولة الدوري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" فوز ثلاث أندية وتحقيق الثلاث نقاط وتحسن وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة مما أنقذ بعض المدربين من الرحيل عن فريقهم.

ونرصد لكم بعض الأندية التي فازت في الجولة السابعة وتحسن وضع المدربين، فى مقدمتهم :

محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود

تمكن فريق حرس الحدود من تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش تحت قيادة محمد يوسف بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" وبهذة النتيجة ارتفع رصيد الفريق للنقطة 6 محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة وتحقيق الانتصار الأول له في البطولة هذا الموسم.

طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى

حصد فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره غزل المحلة بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة حيث وصل الفريق للنقطة الثامنة محتلا المركز الحادى عشر.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتشمدرب المدير الفني لفريق بيراميدز

فاز فريق بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتشمدرب على فريق الجونة بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" وبهذا تمكن الفريق السماوى من تحسين وضعه بسبب سوء النتائج في البطولة هذا الموسم منذ إنطلاقها حيث تعرض للخسارة في مباراة وتعادل في 2 وحقق الفوز في 4 مباريات.