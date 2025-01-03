شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات فى دور الـ32 لكأس مصر اليوم.. مواجهة إنبى وحرس الحدود الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

تقام، اليوم الجمعة، 4 مباريات ضن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسخته الجديدة 2024 / 2025، في البطولة التي تشهد غياب الأهلي بسبب الانسحاب من المشاركة في نسخة الموسم الماضي، والذي توج بلقبه بيراميدز عقب الفوز على زد في المباراة النهائي.

وتلعب، اليوم الجمعة، 4 مباريات، حيث تقام كل المباريات في موعد واحد وهو الثانية والنصف عصرا، حيث يلتقي إنبي مع حرس الحدود على استاد بتروسبورت، بينما يصطدم فاركو مع الترسانة على ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة.

فيما يواجه طلائع الجيش نظيره الأولمبي على استاد جهاز الرياضة العسكري، بينما، يستضيف الجونة نظيره القناة على ستاد خالد بشارة في الخامسة مساء.

رفض اتحاد الكرة المصري المقترح المقدم لتعديل نظام بطولة كأس مصر بداية من الموسم المقبل، والذي كان يقضي بخوض المباريات بنظام الذهاب والإياب. وجاء القرار بالإبقاء على النظام القديم الذي يعتمد على مباراة واحدة فاصلة لتحديد المتأهل، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتلاحم المواسم.

وأكد مصدر داخل الاتحاد أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للمقترح وتأثيره على جدول المسابقات المحلية، حيث تعاني الفرق بالفعل من ضغط المباريات مع التداخل بين الدوري المصري وبطولات الأندية القارية، حيث يهدف الاتحاد، من خلال تمسكه بالنظام الحالي، لضمان إنهاء الموسم فى التوقيت المناسب، وتجنب تأجيلات قد تؤثر على الاستعداد للموسم الجديد.

يُذكر أن نظام المباراة الواحدة كان محل جدل بين الأندية، إذ يراه البعض أقل عدالة مقارنة بنظام الذهاب والإياب، لكن ضيق الوقت يبقى العائق الأساسي أمام أي تغييرات كبيرة في المسابقة.