شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر حمزة المثلوثى من شائعات خروجه من الحسابات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

حذر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التونسي حمزة المثلوثي من الالتفات إلى الشائعات، التى تزعم خروجه من الحسابات الفنية أو التى تدعي عدم القناعة بمستواه الفني وذلك قبل مباراة المصري البورسعيدى بالكونفدرالية.

وطالب جروس المثلوثي ببذل أقصى جهد فى التدريبات الجماعية فى الجلسة الخاصة التى عقدها معه، وأكد له أنه سيحصل على فرصته وسيعود لمكانه فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، وشدد عليه بعدم الاستعجال حتى لا يفقد تركيزه ويتشتت ذهنه.

من ناحية أخرى يواصل الزمالك استعدادته، اليوم الجمعة، لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.