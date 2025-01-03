شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستطلع هلال نصف نهائى دورى الأبطال الليلة أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 يوليه ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي في مواجهة صعبة للمارد الأحمر الذى سيصطدم برغبة بطل الجزائر في تعويض هزيمته أمام حامل اللقب بسداسية مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

وقرر الاتحاد الأفريقي إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة.

فيما بدأ شباب بلوزداد الجزائري رحلته بالنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطى ليوبارد دو دوليسي بطل الكونغو بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم تخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد ثم الفوز إياباً بهدف دون رد ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي أنصفت بطل الجزائر 4-3 ليتأهل لدور المجموعات، وخسر شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف من أورلاندو بيراتس في إنطلاقة دور المجموعات ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بهدف دون رد في الجولة الثانية ثم خسر من الاهلى بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة.

ونجح الأهلى فى اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويواصل رضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول ومحمد عبد الله الغياب عن الاهلى في مباراة بطل الجزائر بسبب الإصابة.

ومن جانبه طالب كولر لاعبى الأهلى بمواصلة الانتصارات الأفريقية للحفاظ على رقمه القياسى وكذلك حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة مبكراً قبل الجولات الأخيرة.

وبات الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 27 مباراة.

في المقابل، شدد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد على صعوبة مهمة فريقه أمام الأهلى حامل اللقب خاصة بعد نتيجة لقاء القاهرة والخسارة الكبيرة بسداسية مقابل هدف.

وطالب لاعبيه بضرورة رد اعتبارهم أمام الأهلى للحفاظ على حظوظهم فى التأهل من المجموعة لنصف نهائي البطولة القارية.

وتعتبر هذه هي الولاية الثانية لعمراني مع بلوزداد بعد أن قاد تجربة تدريبية مع شباب بلوزداد، موسم 2016-2017، وتوج معه بكأس الجمهورية.