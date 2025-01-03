شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يرحب بحل أزمة مستحقاته المتأخرة مع الزمالك وديا والان مع تفاصيل الخبر

رحب التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بحل أزمته ودياً مع مسئولى النادى الأبيض، والتى تخص مستحقاته المالية المتأخرة، حيث أبلغ اللاعب محاميه أنيس بن ميم بأنه لا يمانع فى الجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء الأمور بشكل ودى.

ويفصل التونسى سيف الجزيرى 4 أيام عن أحقيته فى فسخ عقده مع النادى الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة التى لم يحصل عليها منذ ما يقرب من 9 شهور، ليمنح اللاعب إدارة النادى الأبيض مهلة حتى 7 يناير 2025 لسدادها.

سيف الجزيرى أرسل إنذارا لنادى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، حيث لم يتقاض اللاعب راتبه منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى مستحقاته القديمة، وهو الأمر الذى دفع اللاعب لإرسال إنذار للنادى بحيث يصبح من حقه فسخ التعاقد بعد 15 يوما من تاريخ الإنذار، وذلك فى حال عدم الحصول على مستحقاته أو التسوية مع النادى.

وحال فسخ اللاعب تعاقده سيطالب نادى الزمالك بمستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد الذى وقع عليه حتى نهاية موسم 2027 ولم يتم تسجيله من قبل إدارة القلعة البيضاء، حيث أكد أنيس بن ميم محامى اللاعب أنه بغض النظر عن تفعيل الزمالك العقد من عدمه إلا أن امتلاك سيف الجزيرى نسخة من العقد مرسلة عبر الإيميل الرسمي للنادى وموقعة من رئيس النادي حسين لبيب أصبح من حقه المطالبة بقيمة العقد كاملاً.