شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. مروان سري: التريندات السلبية تنتهى سريعا وكرة القدم أعطتنى الكثير والان مع تفاصيل الخبر

أكد مروان سري، صانع المحتوى وضيف برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مواكبة التريند أمر جيد لكن بشرط ألا يكون تريند سلبيا يثير التعصب بين الجماهير.

وقال مروان سري: "حصلت على خبرات كثيرة بعدما شاهدت مباريات كثيرة من الملعب، وكرة القدم أعطتني الكثير، وجيد أن تسعى خلف التريند ولكن التريندات السلبية لا تدوم، ولم أتخيل أن تتفاعل معي الجماهير بهذا الشكل خلال التشجيع".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.