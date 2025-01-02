شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتأهل إلى دور الـ 16 لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المقاولون العرب في الفوز علي نظيره بتروجت بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء التعادل السلبي في الوقت الاصلي للمباراة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، فى افتتاح مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

وتأهل فريق المقاولون العرب إلي دور الـ 16 من بطولة كأس مصر .

جاء تشكيل بتروجت كالتالى..

حراسة المرمى: محمد خليفة

الدفاع: هادى رياض، أحمد بحبح، أحمد غنيم، توفيق محمد

الوسط: محمد على، رشاد المتولى، أحمد رضا، عبد العزيز، إسلام هشام

الهجوم: شيكودى جبريل



فيما جاء تشكيل المقاولون العرب ، محمود الحضرى، أمير عابد ، أحمد الكوهي ، ابراهيم القاضي، جوزيف أوشايا، جوكيام أوجيري، إسلام مجدى، محمد عبد الناصر، سليمان بابا توندي، محمود أبو الفتح، مهند محمد.