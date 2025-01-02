شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر يمنح محمود أبو رجيلة درع البرنامج.. ونصيحة خاصة من "نجم الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

حلّ محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، ضيفاً على برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال أبو رجيلة للاعبي البرنامج: "أتمنى بعد ذلك أراكم في الأندية، وأهم شىء أن تحافظ على تدريبك وبعده تعود للبيت إذا كنت عايز توصل زي اللي وصلوا، وقام مسئولو البرنامج بإهداء أبو رجيلة درع كابيتانو مصر.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.



برنامج كابيتانو مصر