شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة بدورى الدرجة الرابعة بعد تعرض مدرب عمال المنصورة لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إلغاء مباراة عمال المنصورة وطلخا بدورى الدرجة الرابعة، والتى كانت تقام بملعب طلخا، وذلك بعد تعرض متولى حسين، المدير الفنى لنادى عمال المنصورة لإغماء أثناء المباراة.

وتم نقل المدير الفني لنادي عمال المنصورة لمستشفي طلخا المركزى، كما توجه لاعبو فريقى عمال المنصورة وطلخا للمستشفى للاطمئنان على الصحية للمدرب قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة.

أخطر حكم المباراة أحمد أبو الفتوح اللجنة الرئيسية للحكام بقراره بإلغاء المباراة بعد تعرض المدير الفني لأزمة قلبية.