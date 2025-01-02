شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجتمع بلاعبى المصرى على هامش الاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استأنف اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تدريباته على استاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير الجاري على استاد برج العرب، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر للاعبين.

وحرص علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي على الاجتماع باللاعبين، وشدد مدرب المصري على ضرورة حصد الثلاث نقاط ولا بديل عنها من أجل الحفاظ على فرصة التأهل للدور المقبل، وخلال التدريبات قام علي ماهر بتوجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية، كما حرص على زيادة معدل اللياقة البدنية.

وحافظ نادي الزمالك على صدارته في مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة، والذي رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، حيث فاز الزمالك في المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0.

وتراجع النادي المصري للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.

وأشعل فريق بلاك بولز المنافسة داخل المجموعة الرابعة، بعدما فاز على إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع المصري.

وتصعبت حظوظ فريق إنيمبا النجيري في المجموعة بعدما استقر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حيث خسر فى المباراة الأولى من المصري 2-0، ثم تعادل مع الزمالك 2-2، قبل أن يخسر من بلاك بولز 3-0.