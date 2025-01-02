شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة يواجه الزمالك فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة نادى الزمالك فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر بعد فوز أبو قير على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد فوزه على زد في المباراة النهائية، وخاطب اتحاد الكرة الأندية الصاعدة لدور 32 ، و17 فريقا من الدوري الممتاز بعد معاقبة الأهلي بالإستبعاد ، وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من كأس مصر بالفوز في الدور التمهيدي الرابع من نسخة 2024-25.

يذكر أن الأهلي يغيب عن النسخة الحالية لبطولة كأس مصر، وفقا للوائح بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من دور الـ32 أمام فاركو.