شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لـ بلوزداد ويعود إلى فندق الإقامة بالجزائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عاد فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامته بالجزائر بعد خوض المران الأول والأخير استعداداً لمباراة شباب بلوزداد، التي تقام غدًا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته مساء اليوم، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

بدأ المران بقراءة الفاتحة، ثم أدى اللاعبون فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

على صعيد متصل، قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، موضحاً أن الأهلي أغلق نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.

وأضاف الشناوي: "الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا".