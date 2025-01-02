شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يرحب بتجديد عقده مع الزمالك.. وجلسة مرتقبة لحسم الملف والان مع تفاصيل الخبر

رحب محمود حمدى الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على التجديد، بعد التنسيق بين الإدارة والسويسرى جروس المدير الفنى للفريق، والمقرر أن يرفع تقريره الفنى للنادى عن احتياجاته الفترة المقبلة، وكذلك اللاعبين المقرر استمرارهم والمقرر رحيلهم أيضا.

وهناك عدة لاعبين بالفريق تنتهى عقودهم بنهاية الموسم وهم كل من عبد الله السعيد وعمر جابر، أحمد زيزو، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، نبيل عماد دونجا، سيف الجزيرى.

كما تضم قائمة الزمالك 3 لاعبين معارين هم البولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى، والمغربي محمود بنتايك ولم يتم حسم مصير استمرار أى لاعب منهم حتي الآن.