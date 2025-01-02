شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا يغيبون عن الزمالك فى مباراة المصرى بالكونفدرالية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يغيب 12 لاعبا عن صفوف فريق الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة بدور المجموعات ما بين الاستبعاد الفني والإصابة.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء على هؤلاء اللاعبين في السطور التالية:

1- محمود بنتايك (إصابة).

2- زياد كمال (إصابة).

3- محمد السيد (إصابة).

4- ناصر ماهر (إصابة).

5- أحمد حمدى (إصابة).

6- مصطفى الزناري (إصابة).

7- محمود الشناوي (فني).

8- عمر عبد العزيز (فني).

9- أحمد مجدي (فني).

10- حسن أبو المعاطي (فني).

11- محمد عاطف (فني).

12- أحمد عبد الرحيم "إيشو" (فني).

في سياق متصل، اجتمع السويسري كريستيان جروس المدير للزمالك مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين، ومتابعة سير البرامج التأهيلية لجميع المصابين، لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة في شهر يناير الجاري، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

كما عقد السويسري كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم وتحدث عن أهمية المباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للاقتراب بنسبة كبيرة من التأهل للدور التالي.

وطالب جروس لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد والتركيز في الفترة الحالية في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة خلال شهر يناير الجاري سواء محلياً أو أفريقياً.

وأكد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة، وفي نهاية الجلسة شرح جروس بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المصري المرتقب.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية خاصة، وتولى شيخ بوزيان مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين استعداداً للمباراة المرتقبة أمام المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري ببرج العرب.