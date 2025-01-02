شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات إياب الدور التمهيدى بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت أمس، مباريات دورى سوبر السلة رجال، على مستوى الدور التمهيدى من البطولة، والتي تقام بنظام الذهاب والعودة، على ملاعب الأندية، بينما تقام مباريات العودة للدور التمهيدى يوم 4 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى في الإياب كل من الطيران مع الأهلى، الزهور مع الاتحاد السكندرى، الشمس مع سبورتنج، العاب دمنهور مع الزمالك، الترام مع الجزيرة، وسموحة مع طلائع الجيش، بالاضافة إلى القناة مع المصرية للاتصالات ، وهليوبوليس مع مصر للتأمين.

كانت مباريات الأمس شهدت فوز الأهلى على الطيران، والزمالك على العاب دمنهور، و الاتحاد على الزهور، سبورتنج على الشمس، الجزيرة على الترام، الجزيرة على سموحة، والاتصالات على القناة، وهليوبوليس على التأمين

