شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يحضرون مران الأهلى استعدادا لمواجهة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

حرص عماد سمير، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بالجزائر، ومعه مسئولو السفارة، على حضور مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، وكان مسئولو السفارة المصرية بالجزائر قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي، فور وصولها أمس مطار ‎هواري بومدين، على متن طائرة خاصة.

وحرص الوفد على الترحيب ببعثة الأهلي ورئيس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

مسئولو سفارة مصر بالجزائر مع طارق قنديل

ويلتقي الأهلي نظيره الجزائرى شباب بلوزداد في التاسعة من مساء غد الجمعة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقي

على صعيد متصل ، قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، موضحاً أن الأهلي أغلق نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.

وأضاف الشناوي: الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا.