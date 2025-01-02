شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي وعاشور يمثلان التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائمة الحكام المختارين لإدارة مواجهات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تستضيفها كينيا، تنزانيا وأوغندا خلال شهر فبراير المقبل، وضمت القائمة 65 حكما، وشهدت تواجد حكمين مصريين، هما محمود ناجي "حكم ساحة" ومحمود عاشور "VAR".

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة لائحة مالية جديدة للحكام، والتي تشمل زيادة ملموسة في بدلاتهم المالية بدءًا من أول يناير 2025.

وحسب اللائحة الجديدة يتقاضى حكم الساحة في مباريات القسم الأول والسوبر المصري 10 آلاف جنيه بدلا من 7، بينما يتقاضى الحكام المساعدون وحكم الفيديو 7 آلاف جنيه بدلا من 5، والزيادة تنطبق أيضا على حكام باقي الأقسام.

ويتقاضى الحكم الرابع في المباريات الخاصة بالقسم ألأول على 5 آلاف جنيه بدلا من 3 كما كان معتادا، بينما ارتفعت مكافآت حكام القسم الثاني بالنسبة لحكام الساعة إلى 5 آلاف جنيه بدلا من ثلاثة.

هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تحسين أوضاع الحكام وتقديراً لدورهم المحوري في نجاح المسابقات المحلية، كما قرر الاتحاد تحمل كافة المصاريف الخاصة بالحكام في جميع المسابقات التي ينظمها، عدا مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هذا القرار بناءً على دراسة مستفيضة قدمتها لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن وجيه أحمد، والتي أعدها جيمس حنا المدير المالي للجنة، وقد تم اعتماد هذا التصور الجديد بعد مراجعته بدقة والتأكد من عدالته وتغطيته لكافة جوانب العمل التحكيمي.