شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب قرار "كاف" بتحديد ملعب مواجهة إثيوبيا فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم قرار مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بالإعلان عن الدولة المستضيفة لمباراة منتخب مصر الوطني المقبلة أمام نظيره الإثيوبي، المحدد لها يوم 17 مارس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يأتي طلب الاتحاد المصري في ظل قرار "كاف" بمنع منتخب إثيوبيا من خوض مبارياته الرسمية على أراضيه بسبب عدم صلاحية الملاعب الإثيوبية لاستضافة المباريات الدولية. وعليه، يضطر المنتخب الإثيوبي إلى خوض مواجهاته على ملاعب محايدة.

من المقرر أن تكون هذه المباراة أول اختبار رسمي للمنتخب المصري في عام 2025. وتأتي في وقت يسعى فيه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص المنتخب في بلوغ مونديال 2026.

الجماهير المصرية تترقب الإعلان الرسمي من كاف حول مكان إقامة المباراة، وسط آمال بتحقيق خطوة جديدة نحو حلم التأهل للمونديال.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.