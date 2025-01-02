شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة خيول مصر لتمثيل الفروسية دوليًا بعد حظر 20 عامًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعود خيول الفروسية المصرية للمشاركة من جديد على الصعيد الدولي لأول مرة بعد حظر 20 عامًا، في بطولات الشقب الدولية للفروسية 2025 بقطر يوم 8 يناير الجاري.

بذلت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودًا كبيرة من أجل فك الحظر البيطري على الخيول الوطنية والعودة للمشاركة من جديد في البطولات الدولية، خاصة أن مصر كانت تشارك في المنافسات الخارجية بخيول مُقيمة خارج البلاد خلال السنوات الماضية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل التواصل لحل الأزمة وفك الحظر بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، وهو ما حدث بالفعل وتبدأ الخيول المصرية في تمثيل البلاد لأول مرة في المسابقات الخارجية بدءًا من بطولات الشقب الدولية بعد حظر استمر لمدة 20 عامًا بسبب شروط بيطرية.

وحصل ”الخليج 365” على صور للخيول المصرية في الحجر البيطري بالمدينة الرياضية الأولمبية داخل العاصمة الإدارية، قبل السفر إلى قطر، يوم الأحد المقبل للمشاركة في بطولات الشقب الدولية 2025.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الفرسان المكون من 25 فارس وفارسه من ضمنهم عدد من أبطال الجمهورية للناشئين والكبار.

وتترأس بعثة وفد الفروسية المصرية المُشارك في بطولات الشقب الدولية بقطر، هديل الحداد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.



احد الخيول المصرية المشاركة في بطولات الشقب بقطر

حصان شادي أشرف يستعد للمشاركة في بطولات الشقب الدولية بقطر



حصان شادي أشرف