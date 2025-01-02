شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل كالو على رادار الأهلي لتدعيم هجومه في يناير والان مع تفاصيل الخبر

دخل النيجيري صامويل كالو لاعب واتفورد الإنجليزي السابق، دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر، لاسيما وأنه لا يرتبط بنادي في الوقت الحالي.

ويجيد صامويل كالو اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح، وقدم عروضا طيبة مع الأندية التي لعب لها مثل جينت البلجيكي وبوردو الفرنسي وواتفورد الإنجليزي، وكذلك منتخب نيجريا.

ويبحث الأهلي التعاقد مع ثنائي أجنبي في الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل معاناة الخط الأمامي للفريق من عقم هجومي ورحل كالو عن فريقه الأخير واتفورد بعدما توصل لاتفاق لفسخ عقده بالتراضي مع إدارة النادي الإنجليزي، لكنه لم يلتحق بأي فريق جديد حتى اللحظة الحالية.

على جانب آخر، كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمود كهربا لاعب الفريق قد يكون اتفق مع الأهلى أنه حال تلقى عرض جيد سيرحل ولو على سبيل الإعارة عن الفريق.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون تايم سبورت: "ممكن يكون اتفق مع الإدارة إنه لو جاله حاجة كويسة هيرحل ولو على سبيل الإعارة".

وأضاف شوبير أن المتاح الأن بشأن كهربا نادى السويحلى الليبى، كما أن وكيل اللاعب كان في النادى خلال اليومين الماضيين، وتحدث مع مسئولي النادى وبحث كيفية أن كهربا يستمر أم يرحل، ولكن غالبا أنه سيرحل على سبيل الإعارة.

وعن يوسف أيمن لاعب الفريق قال شوبير إنه لاعب جيد، لكن إذا وجدت الفرصة لرحيل اللاعب فسيرحل عن الأهلى وهذا أمر قريب جدا.

وتطرق شوبير إلى حقيقة توقيع إيفرتون البرازيلى للنادى الأهلى، حيث قال إن كل ما تردد عن اتصال الأهلى ورئيس النادي التشيكي الذي يلعب له إيفرتون البرازيلي غير صحيح، وأن إتمام الاتفاق غير صحيح أيضا، حيث إن القصة الحقيقية أن إيفرتون عُرض على كولر في بداية الموسم، إلا أن كولر تحفظ على ضم اللاعب، ومع تجدد الحديث عن الصفقات في الفترة الأخيرة تم عرض الاسم مرة أخرى على المدير الفني، إلا أن كولر لم يرفض ولم يقبل، فالموضوع مازال معلقا ولكن لم يوقع حتى هذه اللحظة.