شكرا لقرائتكم خبر عن زد يهزم ديروط 3 / 1 ويتأهل إلى دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق زد إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وينتظر زد الفائز من مباراة منتخب السويس مع سموحة في دور الـ32 للبطولة .

سجل محمد سوانيه هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة السادسة من المباراة، قبل أن يتعادل محمود عجيب لفريق ديروط في الدقيقة 43، وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأعاد محمد سمير التقدم لفريق زد في الدقيقة 83 من المباراة، قبل أن يضيف ماجد هانى الهدف الثالث لـ زد فى الدقيقة 93 من عمر المباراة، ويخطف بطاقة الصعود إلى دور الـ16 للكأس.

وجاء تشكيل زد لمواجهة ديروط في كأس مصر كالتالي..

حراسة المرمى: محمد مزيكا

خط الدفاع: إسلام عبد الإله - محمد سمير - سامح إبراهيم - علي جمال

خط الوسط: بيتر موتوموسي - محمد سوانحي - عبد الرحمن عماد

وفي الهجوم: رأفت خليل - مصطفى سعد ميسي - شادي حسين.