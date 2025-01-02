شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بالمباريات الأخيرة للزمالك قبل صدام الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة للزمالك، وآخرها مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل صدام الكونفدرالية.

واستأنف، اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تدريباته على استاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الخامس من يناير الجاري على استاد برج العرب، بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التي منحها علي ماهر للاعبين.

كان المصري خاض مباراته يالجولة السابعة من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق سبراميكا وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية عشر.

وحافظ نادي الزمالك على صدارته في مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة، والذي رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، حيث فاز الزمالك في المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0.

وتراجع النادي المصري للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.

وأشعل فريق بلاك بولز المنافسة داخل المجموعة الرابعة، بعدما فاز على إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع المصري.

وتصعبت حظوظ فريق إنيمبا النجيري في المجموعة بعدما استقر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في المباراة الأولى من المصري 2-0، ثم تعادل مع الزمالك 2-2، قبل أن يخسر من بلاك بولز 3-0.