شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سبورتنج والشمس لدور الـ32 فى بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كل من سبورتنج والشمس فى التأهل إلى دور 32 فى بطولة كأس مصر، بعد الفوز على كل من فريقى الحمام ووى على الترتيب، بركلات الجزاء، خلال منافسات الدور التمهيدى من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

وتأتي مباريات كأس مصر كالتالي ..

الجمعة 3 يناير 2025

إنبي × حرس الحدود (بتروسبورت) الساعة 2:30 مساءً.

فاركو × الترسانة (ملعب الترسانة) الساعة 2:30 مساءً.

ديروط × زد إف سي (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.

طلائع الجيش × الأولمبي (جهاز الرياضة العسكري) الساعة 2:30 مساءً.

الجونة × القناة (ستاد خالد بشارة) الساعة 2:30 مساءً.

الاتحاد × تيم إف سي (استاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

السبت 4 يناير 2025

سيراميكا × لافيينا (ستاد المقاولون) الساعة 2:30 مساءً.

سموحة × منتخب السويس (ستاد الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

الإسماعيلي × طنطا ( ستاد الإسماعيلية) الساعة 2:30 مساءً.

البنك الأهلي × بترول أسيوط (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.

الأحد 5 يناير 2025

غزل المحلة × سبورتنج أو الحمام (استاد غزل المحلة).

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات أو الشمس (استاد القاهرة).

الأربعاء 8 يناير 2025

بيراميدز × المنصورة (ملعب الإسكندرية) الساعة 2:30 مساءً.

المصري × وادي دجلة (استاد السويس ) الساعة 2:30 مساءً.

الخميس 9 يناير 2025

الزمالك × بأبو قير للأسمدة (استاد القاهرة) الساعة 2:30 مساءً.