شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدور الثانى لدورى الصالات 21 يناير بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تحديد يوم 21 يناير موعدًا رسميًا لانطلاق مباريات الدور الثانى من بطولة القسم الأول لكرة الصالات للموسم الجارى.

وأكد الاتحاد فى مخطاباته للأندية المشاركة بالجدول الزمنى للمباريات، مع التشديد على استمرار إقامة المباريات بدون حضور جماهيرى، التزامًا بالإجراءات التنظيمية والأمنية.

وتستعد الفرق المشاركة بقوة للدخول في منافسات الدور الثاني، حيث يتوقع أن تشتعل المنافسة على المراكز المتقدمة، وسط طموحات الأندية بحصد اللقب أو تحقيق مراكز مشرفة في البطولة.

وكان مسئولو اتحاد الكرة 16 سبتمبر الماضي آخر موعد للأندية لسداد الاشتراك فى بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024، وحدد اتحاد الكرة مبلغ 50 ألف جنيه للمشاركة فى بطولة كأس مصر لأندية الدوري الممتاز و10 آلاف جنيه لباقي الدرجات الأخرى.