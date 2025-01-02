شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تحول دييجو إلياس للتحقيق بعد خرق قواعد السلوك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللاعبين المحترفين للاسكواش (PSA)، خضوع البيروفي دييجو إلياس المصنف الثالث عالمياً للرجال، للتحقيق بسبب خرق مدونة قواعد السلوك الخاصة برابطة الاسكواش فيما يتعلق بالمادة "4.س."، والمتعلقة بإساءة استخدام المضرب أو المعدات أو الملعب أثناء بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش لعام 2024، ومعرفة تعمده من عدمه.

جاء ذلك خلال مباراة نصف النهائي التي لعبها إلياس أمام علي فرج المصنف الأول عالمياً، يوم السبت 7 ديسمبر الماضي والتي فاز خلالها البطل المصري، تمت إحالة الأمر إلى اللجنة التأديبية في PSA، والتي ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير.

وكان علي فرج فاز في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-7, 11-3, 11-8.

فيما كان مصطفى عسل ، المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، توج ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي أقيمت بنادي هونج كونج خلال الفترة بين 2 إلى 8 ديسمبر الماضي، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج المصنف الأول عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 4-11، 11-8، 11-5.