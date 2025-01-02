منصور بن زايد يشتري مزرعة الخيول الأكثر عراقة في فرنسا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: استحوذ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، على مزرعة تربية الخيول المرموقة في نورماندي بفرنسا مقابل 28 مليون يورو.

وهي مزرعة فريسناي لو بوفارد لتربية الخيول (أورن) العريقة، والتي تأسست عام 1903، وأعلن فريق المزرعة الشهيرة عن الاستحواذ عليها من جانب الشيخ منصور بن زايد، و خلال بيان جاء فيه: "استحوذت مزرعة الوثبة لتربية الخيول في أبوظبي، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على مزرعة فريسناي لو بوفارد لتربية الخيول".

كما كشفت صحيفة Ouest-France الفرنسية المحلية المتخصصة في أخبار الاقليم عن الخبر، حيث كشفت عن معلومات تفيد بأن الصفقة بلغت 28 مليون يورو في عملية تم إغلاقها في 26 كانون الأول (ديسمبر).

"تأسست مزرعة الخيول الفرنسية العريقة عام 1903، وهي مزرعة تاريخية لتربية الخيول الأصيلة في فرنسا، وتقع بشكل أساسي في بلدية Neuvy-au-Houlme، في قسم Orne في نورماندي، واكتسبت شهرة دولية تحت ملكية مارسيل بوساك منذ عام 1919، ثم ستافروس نياركوس منذ عام 1979، وكانت موطنًا للعديد من الخيول العالمية البطلة".

تتضمن الصفقة أيضًا بعض العقارات. وبحسب العرض المنشور على موقع Deauville Sotheby's International Realty، فإن العقار يشمل "قصرًا بمساحة تزيد عن 640 مترًا مربعًا موزعة على أربعة مستويات. ويمتد الجزء الرئيسي من المزرعة على مساحة 240 هكتارًا في قطعة واحدة، بما في ذلك 205 هكتارات من المراعي و12 هكتارًا من الحدائق".